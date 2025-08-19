19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, taburcu edildi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, Bodrum'daki hastane tedavisinin ardından taburcu edildi; sağlık durumu iyiye gidiyor.

calendar 19 Ağustos 2025 18:52
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bodrum'da evinde rahatsızlanan Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yalıkavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve 13 Ağustos Çarşamba günü evinde rahatsızlanması sonucu Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan Şen'in 6 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu edilmesine karar verildi.

Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Şen'in tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.

Ali Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı.

Şen'in oğlu Metin Şen, dün babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu açıklamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
