Haber Tarihi: 19 Ağustos 2025 17:05 - Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 17:10

'Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da önceki gün akşam saatlerinde evinin balkonundan düşen 'Jrokez' lakaplı sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, son yolculuğuna uğurlandı.

'Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı
Abone Ol
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde meydana geldi.
Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü. Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Dalgakıran'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Oğuzhan Dalgakıran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Dalgakıran'ın'ın Adlı Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi Mersin'e getirildi.

Yenişehir ilçesindeki Muğdat Cami'nde Oğuzhan Dalgakıran için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Dalgakıran'ın acılı babası Mehmet Dalgakıran, annesi Birsen Dalgakıran, ailenin yakınları ile sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın sevenleri katıldı.

Fenerbahçe flamasının sarılı olduğu Oğuzhan Dalgakıran'ın tabutunun başında gözyaşı döken Mehmet Dalgakıran, zaman zaman oğlu ile arasında geçen diyalogları dile getirdi. Namazın ardından sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın cenazesi, Akbelen Mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dalgakıran olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Dostlar bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni. Bugünlük izin istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın, yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem
Kaynak: DHA

Diğer Haberler

Amokachi: 'Ndidi Beşiktaş'ın yeni generali' Beşiktaş Amokachi: "Ndidi Beşiktaş'ın yeni generali"
'Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Gündem 'Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı
Lloyd Kelly Beşiktaş'a sıcak bakmadı Beşiktaş Lloyd Kelly Beşiktaş'a sıcak bakmadı
Beşiktaş'tan scout transferi Beşiktaş Beşiktaş'tan scout transferi
Edirnespor'da yönetimden şok karar: Kayyum TFF 3. Lig Edirnespor'da yönetimden şok karar: Kayyum
Karşıyaka Selçuk Yaşar'ı anacak TFF 3. Lig Karşıyaka Selçuk Yaşar'ı anacak
Zeidler: 'Beşiktaş favori ama tur şansı bizde de var' Beşiktaş Zeidler: "Beşiktaş favori ama tur şansı bizde de var"
Burak Yılmaz, Gaziantep FK'de! Gaziantep FK Burak Yılmaz, Gaziantep FK'de!
Nelson Semedo: 'Benfica'yı reddettim, Fenerbahçe'ye geldim' Fenerbahçe Nelson Semedo: "Benfica'yı reddettim, Fenerbahçe'ye geldim"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan Akanji için resmi teklif! Menajeri geliyor
2
Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Kerem Aktürkoğlu
3
Fenerbahçe'de Edson Alvarez bugün bitiyor!
4
Dorgeles Nene, Fenerbahçe için geldi!
5
Napoli'den Icardi hamlesi!
6
Galatasaray'dan Singo'ya Orkun tarifesi!
7
Carlos Cuesta Spartak Moskova'da

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.