19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
1-3
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
1-2
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
1-3
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
1-0
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
0-1
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
0-1
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
2-0
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
0-1
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
1-0
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
1-2
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
2-0
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
1-2
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
0-1
19 Ağustos
Lyn-Egersund
1-1

Christ Oulai: "Büyük bir kararlılık ve azimle geldim"

Trabzonspor için şehre gelen Christ Oulai, "Zokora'nın izinden gitmek istiyorum" sözleriyle dikkat çekti.

calendar 20 Ağustos 2025 08:39
Haber: Türkiye
Christ Oulai: 'Büyük bir kararlılık ve azimle geldim'
Ve Trabzonspor sonunda orta sahasına kavuştu. Bordo mavililer, Fransa 2. Lig ekibi Bastia'da forma giyen Christ İnao Oulai'yi imza için şehre getirdi.

19 yaşındaki merkez orta saha, coşkusu ve arzusu olan bir kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek "Buraya büyük bir kararlılık ve azimle geldim. Takımıma maksimum seviyede yardımcı olmaya çalışacağım. Lokomotif gibi oynayan ve risk almaktan korkmayan bir oyuncuyum" dedi.

ZOKORA'NIN İZİNDEN


"Didier Zokora, Fildişi Sahili'nde iz bırakan bir futbolcu ve ben de onun oynadığı bir kulüpte oynayacak olmaktan dolayı mutluyum" diyen Oulai, "Genç bir ekip oluşuyor ve ben de bunun bir parçası olacağım. Takımıma yardımcı olup potansiyelimi göstermek istiyorum. Transfer teklifi ile çok mutlu oldum. Trabzonspor bu ülkenin büyük bir takımı ve ben de bunun farkındayım" ifadesini kullandı.

Bordo-mavililer, Oulai için Bastia'ya 6,5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
