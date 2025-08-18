Haber Tarihi: 18 Ağustos 2025 12:39 - Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 12:39

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 18 Ağustos 2025

Bugün (18 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 18 Ağustos maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 18 Ağustos 2025
18 Ağustos Pazartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 18 Ağustos Pazartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 18 Ağustos maç takvimi

18 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor

Trendyol 1. Lig

21.30 Amed SK-Erzurumspor FK

İngiltere Premier Lig

22.00 Leeds United-Everton

La Liga

22.00 Elche-Real Betis

