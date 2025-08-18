Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 18 Ağustos 2025

Trendyol Süper Lig

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor

Trendyol 1. Lig

21.30 Amed SK-Erzurumspor FK

İngiltere Premier Lig

22.00 Leeds United-Everton

La Liga

22.00 Elche-Real Betis

18 Ağustos Pazartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 18 Ağustos Pazartesi günün maçları listesi...18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 18 Ağustos maç takvimi