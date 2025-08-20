Okan Buruk'tan Barış Alper açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili TV 100 ekranlarına açıklamalarda bulundu.



"BARIŞ ALPER GİBİ OYUNCU BULMAK KOLAY DEĞİL"



Deneyimli teknik adam, Barış Alper için ciddi teklifler olduğunu vurgularken şunları söyledi:

Buruk, olası ayrılığa karşı alternatifleri olduğunu da dile getirdi:Barış Alper'e gelen Suudi Arabistan teklifleri hakkında da konuşan Buruk, şu ifadeleri kullandı: