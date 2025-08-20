Galatasaray, savunma hattına takviye için gündemine aldığı Manuel Akanji transferinde önemli bir adım attı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, görüşmeleri ilerletmek amacıyla İngiltere'ye temsilci gönderdi. Galatasaraylı yetkililer, Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana ile Akanji transferi için masaya oturdu.
MANCHESTER CITY KARNESİ
Mavilerde 136 resmi maça çıkan Manuel Akanji, 136 resmi maçta 5 gol ve 3 asist ile oynadı.
Galatasaray'da Manuel Akanji gelişmesi!
Galatasaray, Manuel Akanji transferinde görüşmeleri ilerletmek için İngiltere'ye temsilci gönderdi.
Galatasaray, savunma hattına takviye için gündemine aldığı Manuel Akanji transferinde önemli bir adım attı.
Galatasaray
