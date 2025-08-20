20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Galatasaray'da Manuel Akanji gelişmesi!

Galatasaray, Manuel Akanji transferinde görüşmeleri ilerletmek için İngiltere'ye temsilci gönderdi.

20 Ağustos 2025 10:16
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Manuel Akanji gelişmesi!
Galatasaray, savunma hattına takviye için gündemine aldığı Manuel Akanji transferinde önemli bir adım attı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, görüşmeleri ilerletmek amacıyla İngiltere'ye temsilci gönderdi. Galatasaraylı yetkililer, Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana ile Akanji transferi için masaya oturdu.

MANCHESTER CITY KARNESİ

Mavilerde 136 resmi maça çıkan Manuel Akanji, 136 resmi maçta 5 gol ve 3 asist ile oynadı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
