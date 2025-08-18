Benjamin Pavard, Barcelona'ya önerildi!

Inter'de Benjamin Pavard'ın geleceği belirsizliğini koruyor.



Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan kulübü, maaş yükünü azaltmak amacıyla Fransız savunmacıyı satış listesine koydu.



Pavard için 18-20 milyon euro arasında bir bonservis bedeli belirlendiği aktarıldı.



GALATASARAY VE SUUDI ARABİSTAN İLGİSİ

Pavard'ın transferiyle ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray da bulunuyor. Ayrıca Suudi Arabistan'dan Neom SC'nin de oyuncuya teklif yaptığı belirtildi. Ancak 29 yaşındaki futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için Suudi Arabistan seçeneğini reddetti.2018 Dünya Kupası şampiyonu Pavard, 2026'daki turnuvaya hazır olabilmek adına üst düzey Avrupa kulüplerinde forma giymeyi hedefliyor. Bu nedenle transferde önceliğini kıtanın önde gelen takımlarına veriyor.Sport'un haberine göre Pavard, menajeri Pini Zahavi aracılığıyla Barcelona'ya önerildi. Teknik direktör Hansi Flick'in savunma hattına yapılacak bu takviyeye sıcak baktığı ifade edildi. Ancak Katalan ekibi, finansal fair-play kısıtlamaları nedeniyle transfer konusunda temkinli davranmak zorunda.