Benjamin Pavard, Barcelona'ya önerildi!

Inter, maaş yükünü azaltmak için Benjamin Pavard'ı satış listesine koyarken, Galatasaray ve Barcelona yıldız savunmacıyla yakından ilgileniyor.

calendar 18 Ağustos 2025 20:37 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 20:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benjamin Pavard, Barcelona'ya önerildi!
Inter'de Benjamin Pavard'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan kulübü, maaş yükünü azaltmak amacıyla Fransız savunmacıyı satış listesine koydu.

Pavard için 18-20 milyon euro arasında bir bonservis bedeli belirlendiği aktarıldı.

GALATASARAY VE SUUDI ARABİSTAN İLGİSİ



Pavard'ın transferiyle ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray da bulunuyor. Ayrıca Suudi Arabistan'dan Neom SC'nin de oyuncuya teklif yaptığı belirtildi. Ancak 29 yaşındaki futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için Suudi Arabistan seçeneğini reddetti.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

2018 Dünya Kupası şampiyonu Pavard, 2026'daki turnuvaya hazır olabilmek adına üst düzey Avrupa kulüplerinde forma giymeyi hedefliyor. Bu nedenle transferde önceliğini kıtanın önde gelen takımlarına veriyor.

BARCELONA SEÇENEĞİ

Sport'un haberine göre Pavard, menajeri Pini Zahavi aracılığıyla Barcelona'ya önerildi. Teknik direktör Hansi Flick'in savunma hattına yapılacak bu takviyeye sıcak baktığı ifade edildi. Ancak Katalan ekibi, finansal fair-play kısıtlamaları nedeniyle transfer konusunda temkinli davranmak zorunda.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.