Ersan Diamond kimdir, gözaltına mı alındı? Selahattin Yılmaz kimdir?

Sosyal medyada çektiği videolarla ününe ün katan, mücevher ve saat satan "Ersan Diamond" lakaplı fenomen Ersan Gülmez'in gözaltına alındığı öğrenildi. Gülmez'in Instagram'da 755 bin takipçisi bulunuyor.



BİRÇOK ÜNLÜ MÜŞTERİSİ



Mücevher, takı, saat satan "Ersan Diamond" lakaplı Ersan Gülmez, kuyumculuğun yanı sıra sosyal medya fenomenliği ile de biliniyor. Satışını yaptığı ürünleri tanıttığı videolarla ünlenen Ersan Diamond, çok sayıda ünlüye de satış yaptığı biliniyor. Aslen Elazığlı olduğu ve İstanbul'da yaşadığı bilinen Ersan Diamond'ın, sosyal medya hesabında 755 bin takipçisi var. Daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da katılan Ersan Diamond ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



GÖZALTINA ALINDI



Ersan Diamond'ın, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçesi ise İstanbul'da düzenlenen Selahattin Yılmaz operasyonu olduğu belirtildi.

