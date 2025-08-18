Haber Tarihi: 18 Ağustos 2025 16:15 -
Güncelleme Tarihi:
18 Ağustos 2025 16:15
Ersan Diamond kimdir, gözaltına mı alındı? Selahattin Yılmaz kimdir?
Çektiği lüks takı, mücevher ve saatler videolarıyla tanınan ünlülere de kuyumculuk yapan 'Ersan Diamond' lakaplı sosyal medya fenomeni Ersan Gülmez gözaltına alındı. Gözaltı nedeninin ise İstanbul'da düzenlenen Selahattin Yılmaz operasyonu olduğu belirtildi.
Sosyal medyada çektiği videolarla ününe ün katan, mücevher ve saat satan "Ersan Diamond" lakaplı fenomen Ersan Gülmez'in gözaltına alındığı öğrenildi. Gülmez'in Instagram'da 755 bin takipçisi bulunuyor.
BİRÇOK ÜNLÜ MÜŞTERİSİ
Mücevher, takı, saat satan "Ersan Diamond" lakaplı Ersan Gülmez, kuyumculuğun yanı sıra sosyal medya fenomenliği ile de biliniyor. Satışını yaptığı ürünleri tanıttığı videolarla ünlenen Ersan Diamond, çok sayıda ünlüye de satış yaptığı biliniyor. Aslen Elazığlı olduğu ve İstanbul'da yaşadığı bilinen Ersan Diamond'ın, sosyal medya hesabında 755 bin takipçisi var. Daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da katılan Ersan Diamond ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
GÖZALTINA ALINDI
Ersan Diamond'ın, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçesi ise İstanbul'da düzenlenen Selahattin Yılmaz operasyonu olduğu belirtildi.
