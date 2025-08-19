19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Mehdi Taremi, Inter U23 takımıyla antrenmanlara başlıyor

Inter'de kadro dışı kalan Mehdi Taremi, transfer süreci netleşene kadar U23 takımıyla çalışacak. Fulham, Leeds, West Ham ve Beşiktaş golcü oyuncuyu yakından takip ediyor.

calendar 19 Ağustos 2025 17:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'de gözden çıkarılan Mehdi Taremi, yeni sezonda A takım planlamasında yer almıyor.

Sky Sport'un haberine göre, İranlı golcü oyuncu, transfer süreci netleşene kadar Inter'in U23 takımıyla antrenmanlara çıkacak.

33 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktör Cristian Chivu'nun planlarında yer almıyor. Taremi, geçtiğimiz dönemde yaşanan jeopolitik kriz nedeniyle İran'da mahsur kalmış ve bu sebeple FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da kaçırmıştı.



Artık antrenmanlara başlayabilecek durumda olan Taremi, A takıma değil, Stefano Vecchi yönetimindeki U23 takımına katıldı. Bu karar, oyuncunun fiziksel olarak hazır olmasını ve uygun bir teklif gelene kadar "bekleme modunda" kalmasını sağlamak amacıyla alındı.

BEŞİKTAŞ YAKIN TAKİPTE

Transfer için en ciddi ilgi Premier Lig ekiplerinden geliyor. Fulham, Leeds United ve West Ham United, deneyimli golcüyü kadrolarına katmak istiyor. Ayrıca, Beşiktaş da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Brezilya'dan Flamengo ve Botafogo'nun da oyuncu için girişimde bulunduğu ancak Taremi'nin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtiliyor.

Taremi'nin kısa süre içinde yeni kulübünün netleşmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
