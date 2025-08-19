19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Beşiktaş'a İtalya'dan santrfor takviyesi

Hücum hattındaki derinliğini geliştirmek isteyen Beşiktaş, El Bilal Toure'yi takip listesine aldı.

calendar 19 Ağustos 2025 15:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum rotasyonunu geliştirmek kapsamında gözünü İtalya'ya çevirdi.

Siyah-beyazlılar bonservisi Atalanta'da bulunan El Bilal Toure'yi gündemine aldı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre 23 yaşındaki oyuncu yeni bir macera arayışı ile Atalanta'dan ayrılmak istiyor. İtalyan kulubü ise oyuncunun ayrılığını engellemeyecek.

TRANSFERDE RAKİP FEYENOORD

Malili oyuncu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Hollanda ekiplerinden Feyenoord'un da ilgisi bulunuyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Stutgart'ta kiralık geçiren Toure 17 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik katkıda buldu.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
