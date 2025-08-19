Beşiktaş'a İtalya'dan santrfor takviyesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum rotasyonunu geliştirmek kapsamında gözünü İtalya'ya çevirdi.
Siyah-beyazlılar bonservisi Atalanta'da bulunan El Bilal Toure'yi gündemine aldı.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre 23 yaşındaki oyuncu yeni bir macera arayışı ile Atalanta'dan ayrılmak istiyor. İtalyan kulubü ise oyuncunun ayrılığını engellemeyecek.
TRANSFERDE RAKİP FEYENOORD
Malili oyuncu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Hollanda ekiplerinden Feyenoord'un da ilgisi bulunuyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Stutgart'ta kiralık geçiren Toure 17 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik katkıda buldu.
