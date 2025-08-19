18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Leeds United, lige galibiyetle başladı

İngiltere Premier Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Leeds United, sahasında Everton'ı 1-0 mağlup etti.

calendar 19 Ağustos 2025 00:01
Haber: Sporx.com
İngiltere Premier Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Leeds United, Everton'ı konuk etti.

Elland Road Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Leeds United'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada penaltıdan Lukas Nmecha kaydetti.

Everton'ın Manchester City'den kadrosuna kattığı Jack Grealish, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 71. dakikada Tim Iroegbunam'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Leeds, lige 3 puanla başladı. Everton puan alamadı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Leeds United, Arsenal deplasmanına gidecek. Everton, Brighton'ı konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
