Leeds United, lige galibiyetle başladı

İngiltere Premier Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Leeds United, Everton'ı konuk etti.
Elland Road Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Leeds United'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada penaltıdan Lukas Nmecha kaydetti.
Everton'ın Manchester City'den kadrosuna kattığı Jack Grealish, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 71. dakikada Tim Iroegbunam'ın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Leeds, lige 3 puanla başladı. Everton puan alamadı.
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Leeds United, Arsenal deplasmanına gidecek. Everton, Brighton'ı konuk edecek.
Elland Road Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Leeds United'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada penaltıdan Lukas Nmecha kaydetti.
Everton'ın Manchester City'den kadrosuna kattığı Jack Grealish, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 71. dakikada Tim Iroegbunam'ın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Leeds, lige 3 puanla başladı. Everton puan alamadı.
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Leeds United, Arsenal deplasmanına gidecek. Everton, Brighton'ı konuk edecek.