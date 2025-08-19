Zeidler: 'Beşiktaş favori ama tur şansı bizde de var'

UEFA Konferans Ligi play-off turu öncesinde Beşiktaş'ın rakibi Lausanne-Sport'un çalıştırıcısı Peter Zeidler açıklamalarda bulundu. Beşiktaş karşısında turu geçme ihtimalleri hakkında konuşan Zeidler, "Beşiktaş kağıt üzerinde favori görünebilir ama biz pes etmiyoruz. Bu turu geçebiliriz, buna inanıyorum." sözlerini kullandı.
Lausanne-Sport'un kadrosundaki piyasa değeri en yüksek oyuncu olan Kaly Sene'nin sakatlığına da değinen Zeidler, "Sene pazartesi ve salı idmanlara çıkamayacak ancak perşembe günü Beşiktaş'a karşı sahada olacağına inanıyorum." dedi.
Beşiktaş'ın ilk maçı deplasmanda oynayacağı Lausanne-Sport karşılaşması perşembe saat 21.15'te başlayacak.
