19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Zeidler: "Beşiktaş favori ama tur şansı bizde de var"

Beşiktaş'ın rakibi Lausanne-Sport'un çalıştırıcısı Peter Zeidler, Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Ağustos 2025 16:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Zeidler: 'Beşiktaş favori ama tur şansı bizde de var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Konferans Ligi play-off turu öncesinde  Beşiktaş'ın rakibi Lausanne-Sport'un çalıştırıcısı Peter Zeidler açıklamalarda bulundu. Beşiktaş karşısında turu geçme ihtimalleri hakkında konuşan Zeidler, "Beşiktaş kağıt üzerinde favori görünebilir ama biz pes etmiyoruz. Bu turu geçebiliriz, buna inanıyorum." sözlerini kullandı.

Lausanne-Sport'un kadrosundaki piyasa değeri en yüksek oyuncu olan Kaly Sene'nin sakatlığına da değinen Zeidler, "Sene pazartesi ve salı idmanlara çıkamayacak ancak perşembe günü Beşiktaş'a karşı sahada olacağına inanıyorum." dedi.

Beşiktaş'ın ilk maçı deplasmanda oynayacağı Lausanne-Sport karşılaşması perşembe saat 21.15'te başlayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.