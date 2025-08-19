19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'de!

Burak Yılmaz, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü oldu.

calendar 19 Ağustos 2025 16:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Gaziantepfk.org
Burak Yılmaz, Gaziantep FK'de!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de Burak Yılmaz dönemi resmen başladı.

GAZİANTEP'TE BURAK YILMAZ DÖNEMİ 

Gaziantep FK genç teknik direktör ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Gaziantep ekibi yeni hocasını şu paylaşımla duyurdu:  "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır."

İSMET TAŞDEMİR İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Gaziantep FK, yaz başında takımın başına getirdiği İsmet Taşdemir ile ligin ilk iki maçında alınan mağlubiyetlerin ardından geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
