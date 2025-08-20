20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Hull City'de hedef Amir Hadziahmetovic

İngiltere Championship takımlarından Hull City, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak istiyor.

20 Ağustos 2025 10:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Hull City'de hedef Amir Hadziahmetovic
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma katılan isimlerin yanı sıra ayrılacak oyuncular da belli oluyor.

İngiltere basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'ın orta sahası Amir Hadziahmetovic'e İngiltere'den ilgi bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre, Championship ekibi Hull City, Boşnak oyuncuyu Beşiktaş'tan kiralamak istiyor.

Serdal Adalı yönetiminin yakın bir süre içinde bu teklifi değerlendirmesi ve net kararını bildirmesi bekleniyor.

PERFORMANSI 

Beşiktaş ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan Amir, geçtiğimiz sezonda toplam 36 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
