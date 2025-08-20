Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 20 Ağustos 2025

20 Ağustos Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 20 Ağustos Çarşamba günün maçları listesi...20 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 20 Ağustos maç takvimiUEFA Şampiyonlar Ligi - Play Off22:00 Fenerbahçe-Benfica (Tabii ve TRT 1)22.00 Bodo/Glimt-Sturm Graz (Tabii Spor 2)22.00 Basel Kopenhag (Tabii Spor)22.00 Celtic-Kairat (Tabii Spor 1)Suudi Arabistan - Süper Kupa Yarı Final15:00 Al Qadsiah-Al Ahli