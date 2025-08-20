19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
1-3
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
1-2
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
1-3
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
1-0
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
0-1
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
0-1
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
2-0
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
0-1
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
1-0
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
1-2
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
2-0
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
1-2
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
0-1
19 Ağustos
Lyn-Egersund
1-1

Beşiktaş'ta Vazquez'i ikna aşaması

Beşiktaş, sağ bek transfer, için serbest oyuncu statüsünde bulunan Lucas Vazquez'i ikna etmek istiyor.

Beşiktaş'ta Vazquez'i ikna aşaması
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

Bu kapsamda sağ bek bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan İspanyol Lucas Vazquez için girişimlerine devam ediyor.

Yönetimin 34 yaşındaki futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmelerde 1 yıllık kontrat önerdiği ancak deneyimli futbolcunun 2 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi.


Siyah-beyazlı kurmayların Vazquez'i ikna etmek için görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında.

Yönetim, tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağlayamaması durumunda gündemindeki diğer adaylara yönelecek.

PERFORMANSI

10 yıl formasını giydiği Real Madrid ile geçtiğimiz sezonun sonunda yollarını ayıran Vazquez, son sezonunda 53 maça çıkıp 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

 
