TFF, Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın ardından VAR kayıtlarını açıkladı.



Fenerbahçe - Göztepe karşılaşmasının 90+4. dakikasında, Cenk Tosun Miroshi'nin müdahalesi sonrası ceza sahasında yerde kaldı.



Maçın hakemi Yasin Kol, VAR uyarısının ardından pozisyonu yeniden izledi ve 94. dakikada penaltı kararı verdi.



Göztepe-Fenerbahçe maçında penaltı pozisyonunun VAR kayıtları:



VAR: "Potansiyel penaltı kararı için sahada inceleme öneriyorum."



Yasin Kol: "Evet, oynat hocam. Gördüm hocam başka açı var mı?"



VAR: "Bir de bu açı var."



Yasin Kol: "Tamam hocam. Ben aldım tamam."



