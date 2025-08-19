TFF, Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın ardından VAR kayıtlarını açıkladı.
Fenerbahçe - Göztepe karşılaşmasının 90+4. dakikasında, Cenk Tosun Miroshi'nin müdahalesi sonrası ceza sahasında yerde kaldı.
Maçın hakemi Yasin Kol, VAR uyarısının ardından pozisyonu yeniden izledi ve 94. dakikada penaltı kararı verdi.
Göztepe-Fenerbahçe maçında penaltı pozisyonunun VAR kayıtları:
VAR: "Potansiyel penaltı kararı için sahada inceleme öneriyorum."
Yasin Kol: "Evet, oynat hocam. Gördüm hocam başka açı var mı?"
VAR: "Bir de bu açı var."
Yasin Kol: "Tamam hocam. Ben aldım tamam."
