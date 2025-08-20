NBA'de 11 sezon forma giyen John Wall, profesyonel basketbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.34 yaşındaki Wall, 2010 Draftı'nda Kentucky'den birinci sıradan seçildiği Washington Wizards formasıyla ligdeki en parlak dönemlerini yaşadı. Beş kez All-Star seçilen tecrübeli guard, kariyerini 18.7 sayı ve 8.9 asist ortalamalarıyla tamamladı.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sahadan çekiliyorum ama oyundan uzaklaşmıyorum. Basketbol hayatımın her zaman bir parçası olacak ve yeni fırsatlar karşıma çıkıyor. Artık özgüvenle yeni bir sayfaya geçme zamanı" ifadelerini kullandı.Wall, kariyerinin büyük bölümünü Wizards'ta geçirdikten sonra Houston Rockets ve Los Angeles Clippers formalarını da giydi. En verimli sezonunu 2016-17'de yaşayan yıldız guard, o yıl 23.1 sayı – 10.7 asist ortalamaları ile oynayarak All-NBA Üçüncü Takım'a seçildi.Ligin en hızlı ve atletik oyun kurucularından biri olarak kabul edilen Wall, 2014 yılında Smaç Yarışması şampiyonluğu kazanmış, 2015'te ise All-Defensive İkinci Takım'a seçilmişti. Ancak sakatlıklar kariyerinin ikinci bölümünü gölgeledi. Son altı sezonda hiçbir zaman bir yılın yarısından fazla maçta forma giyemeyen Wall, son iki sezonda ise sahaya çıkmadı.