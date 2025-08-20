20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

John Wall emekli oldu

NBA'de 11 sezon forma giyen John Wall, profesyonel basketbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

calendar 20 Ağustos 2025 11:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
John Wall emekli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA'de 11 sezon forma giyen John Wall, profesyonel basketbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

34 yaşındaki Wall, 2010 Draftı'nda Kentucky'den birinci sıradan seçildiği Washington Wizards formasıyla ligdeki en parlak dönemlerini yaşadı. Beş kez All-Star seçilen tecrübeli guard, kariyerini 18.7 sayı ve 8.9 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sahadan çekiliyorum ama oyundan uzaklaşmıyorum. Basketbol hayatımın her zaman bir parçası olacak ve yeni fırsatlar karşıma çıkıyor. Artık özgüvenle yeni bir sayfaya geçme zamanı" ifadelerini kullandı.


Wall, kariyerinin büyük bölümünü Wizards'ta geçirdikten sonra Houston Rockets ve Los Angeles Clippers formalarını da giydi. En verimli sezonunu 2016-17'de yaşayan yıldız guard, o yıl 23.1 sayı – 10.7 asist ortalamaları ile oynayarak All-NBA Üçüncü Takım'a seçildi.

Ligin en hızlı ve atletik oyun kurucularından biri olarak kabul edilen Wall, 2014 yılında Smaç Yarışması şampiyonluğu kazanmış, 2015'te ise All-Defensive İkinci Takım'a seçilmişti. Ancak sakatlıklar kariyerinin ikinci bölümünü gölgeledi. Son altı sezonda hiçbir zaman bir yılın yarısından fazla maçta forma giyemeyen Wall, son iki sezonda ise sahaya çıkmadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.