19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
1-040'
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
0-138'
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
0-340'
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
0-036'
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
0-1DA
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
0-0DA
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
0-0DA
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
0-0DA
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
1-0DA
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
1-0DA
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
0-0DA
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
1-0DA
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
0-0DA
19 Ağustos
Lyn-Egersund
1-1

Fenerbahçe, Nene'yi resmen duyurdu!

Fenerbahçe, Dorgeles Nene'nin kalıcı transferini tamamladı; genç oyuncu 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

calendar 19 Ağustos 2025 21:06 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 21:21
Fenerbahçe, Nene'yi resmen duyurdu!
Fenerbahçe, 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'nin kalıcı transferi için Avusturya temsilcisi Salzburg ile resmi anlaşmaya vardı.

Sağlık kontrollerini başarıyla tamamlayan Nene, sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Genç futbolcu, bundan böyle kariyerine Fenerbahçe forması altında devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize Hoş geldin Nene Kulübümüz Malili oyuncu Dorgeles Nene'nin kalıcı transferi için Avusturya'nın Salzburg Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerini tamamlayan futbolcu kendisini 5 yıllık sarı lacivert renklere bağlayan imzayı attı. Nene'ye hoş geldin diyor, Çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

"MOURINHO İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR FIRSAT"

Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan dolayı duyduğu heyecanı ise Nene, "Benim için onunla çalışabilecek olmak büyük bir fırsat. Onun ne kadar büyük bir teknik direktör olduğunu bütün dünya biliyor. Ben de onun tecrübelerinden faydalanıp burada hem kendimi geliştireceğim hem de kulübüme katkılar sağlayacağım." şeklinde açıkladı.



"TARAFTARLAR İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Son olarak taraftarlara seslenen Dorgeles Nene, "Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medyadan attıkları mesajları görünce çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Onlar için her şeyimi vereceğim ve bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hem Avrupa da hem de Süper Lig de onları en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

"BİZE ÇOK ŞEY KATACAK"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, "Nene'nin kulübümüzü seçmesinden dolayı çok mutluyuz. Uluslararası futbolun önemli yeteneklerinden biri ve kalitesini şimdiden üst düzeyde gösterdi. Hızı, 1'e 1'i, çok yönlülüğü ve gol atma içgüdüsüyle bize çok şey katacak. Dorgeles'e 'Ailemize hoş geldin' diyoruz." açıklamasında bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
