19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
1-3
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
1-2
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
1-3
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
1-0
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
0-1
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
0-1
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
2-0
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
0-1
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
1-0
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
1-2
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
2-0
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
1-2
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
0-1
19 Ağustos
Lyn-Egersund
1-1

Arda Güler'li Real Madrid, üç puanı tek golle aldı

İspanya La Liga'nın 1. haftasının kapanış maçında Real Madrid, sahasında Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.

20 Ağustos 2025 00:01
Haber: Sporx.com
İspanya La Liga'nın 1. haftasının kapanış maçında Real Madrid, Osasuna'yı konuk etti.

Santiago Barnebau'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü dakika 51'de penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 90. dakikada yerini Daniel Cabellos'a bıraktı.

Öte yandan Osasuna'da forma giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Valentin Rosier'de mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Mücadelenin 90+4. dakikasında Osasuna'da Abel Bretones, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Xabi Alonso'nun ekibi Real Madrid, bu sonucun ardından lige 3 puanla başladı. Osasuna, puan alamadı.

İspanya La Liga'nın gelecek hafta maçında Real Madrid, Real Oviedo deplasmanına gidecek. Osasuna, Valencia'yı konuk edecek.


TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
