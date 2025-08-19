Bugün Kandil Mi? Ağustos 2025 (Kandil Günleri Tarihleri) - Mevlit, Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Üç Aylar Ne Zaman, Hangi Gün?

İslam alemi için bazı dini günler vardır. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri bunlardan bazılarıdır. Özellikle kandil günlerinde Müslümanlar ibadet edip dua ederler. İslam aleminde Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin günleri seneden seneye değişiklik göstermektedir. Dini günler Hicri takvime göre belirlenmektedir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Dini günler üç aylar, Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili tarihleri için "2025 Kandil Günleri Listesi" içeriğimize göz atabilirsiniz.BUGÜN KANDİL Mİ?
7 Ağustos 2025 tarihinde herhangi bir kandil bulunmuyor. 2025 yılındaki kandil tarihleri aşağıdaki gibidir:
Ağustos 2025'te İslam takvimine göre herhangi bir kandil gecesi bulunmuyor. Mevlid Kandili, genellikle Ekim veya Kasım aylarına denk gelebilir, ancak 2024 yılı için bu kandil 15 Ekim'de kutlanmıştı. Diğer kandil geceleri ise 2025 yılına kadar daha sonraki aylarda gerçekleşecek. Dini günlerin kesin tarihleri için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yıllık takvimini kontrol etmek faydalı olabilir.BUGÜN KANDİL Mİ? 2025 HANGİ ÖNEMLİ GÜN?
Bugün kandil mi? sorusu da birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı takvimine göre, 25 Mart 2025 Salı günü herhangi bir kandil bulunmamaktadır. 2025 yılındaki diğer kandil tarihleri ise şöyledir:
Bu takvime göre, 25 Mart 2025 Salı günü kandil değildir.
2024 kandil günleri Diyanet'in açıkladığı takvim ile belli oldu. İlk kandil Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili 6 Mart Pazartesi ve son olarak Mevlid Kandili ise 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.
1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün
26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili
21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
25 Aralık Perşembe Regaib Kandili
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 17 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan 23 Mart'ta başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ
Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.
Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.