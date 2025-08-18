18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-063'
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-165'
18 Ağustos
Leeds United-Everton
0-0DA
18 Ağustos
Elche-Real Betis
0-1DA
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-140'

Wolfsburg'tan Benfica'ya ret: Mohamed Amoura

Wolfsburg, Benfica'nın Mohamed Amoura için yaptığı teklifi reddetti.

calendar 18 Ağustos 2025 22:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg, Benfica'nın Mohamed Amoura için yaptığı teklifi kabul etmedi.

L'Equipe'in haberine göre Portekiz temsilcisi Benfica, Cezayirli hücum oyuncusu için 28 milyon Euro + 6 milyon Euro bonus içeren resmi teklif sundu. Ancak Wolfsburg, bu teklifi reddetti. 

Geçtiğimiz sezon Union Saint-Gilloise formasıyla dikkat çeken Amoura, yaz transfer döneminde 15 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Trabzonspor 2 1 1 0 1 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Kasımpaşa 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
