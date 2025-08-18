Wolfsburg'tan Benfica'ya ret: Mohamed Amoura

Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg, Benfica'nın Mohamed Amoura için yaptığı teklifi kabul etmedi.



L'Equipe'in haberine göre Portekiz temsilcisi Benfica, Cezayirli hücum oyuncusu için 28 milyon Euro + 6 milyon Euro bonus içeren resmi teklif sundu. Ancak Wolfsburg, bu teklifi reddetti.



Geçtiğimiz sezon Union Saint-Gilloise formasıyla dikkat çeken Amoura, yaz transfer döneminde 15 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer olmuştu.



