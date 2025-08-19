19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Fenerbahçe'den bankalar birliği açıklaması!

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını duyurdu.

calendar 19 Ağustos 2025 18:35 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 18:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Spor Kulübü, uzun süredir üzerinde çalıştığı Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış sürecini resmen başlattı. 

Fenerbahçe, finansal bağımsızlık hedefi doğrultusunda önemli bir iş birliğini hayata geçirdi. Kulüp, iştirakleriyle birlikte Emlak Konut GYO A.Ş ile "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" modeliyle yeni bir projeye imza attı.

Protokol kapsamında Fenerbahçe'ye ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı'ndaki gayrimenkuller projeye dahil edildi. 



Fenerbahçe Spor Kulübü açıklamasını duyurdu:

"Büyük Fenerbahçe Camiası,

Bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz.

Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor.

Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı'nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir.

Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir,

Fenerbahçe'mizin bağımsızlık manifestosudur.

Sevgili kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, büyük Fenerbahçe ailesi,

Bu adım, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır.

Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı!

Gelecek artık bizim ellerimizde!

Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!"

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
