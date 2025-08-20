19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
1-3
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
1-2
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
1-3
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
1-0
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
0-1
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
0-1
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
2-0
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
0-1
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
1-0
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
1-2
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
2-0
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
1-2
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
0-1
19 Ağustos
Lyn-Egersund
1-1

Gedson Fernandes Rusya'da haftanın 11'inde

Beşiktaş'tan ayrılan Gedson Fernandes, yeni takımı Spartak Moskova'da haftanın ilk 11'ine seçildi.

20 Ağustos 2025 08:58
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Imago
Gedson Fernandes Rusya'da haftanın 11'inde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes performansıyla otoritelerin beğenisini kazandı.

2-2 biten Zenit maçında ikinci golü kaydeden Portekizli orta saha oyuncusu, Rusya Premier Lig'de haftanın karmasına seçildi.

Moskova temsilcisinde 3 maçta boy gösteren yıldız oyuncu toplam 225 dakika sahada kaldı.


BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ

Portekizli yıldız, 20.7 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Siyah-Beyazlı ekibin tarihinde sattığı en pahalı ikinci futbolcu oldu. Birinci sırada 2017/18 sezonun devre arasında Everton'a 22.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Cenk Tosun bulunuyor.

26 yaşındaki yıldız orta saha, bonusların devreye girmesi dahilinde birinci sıraya oturacak.

