Gedson Fernandes Rusya'da haftanın 11'inde

Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes performansıyla otoritelerin beğenisini kazandı.
2-2 biten Zenit maçında ikinci golü kaydeden Portekizli orta saha oyuncusu, Rusya Premier Lig'de haftanın karmasına seçildi.
Moskova temsilcisinde 3 maçta boy gösteren yıldız oyuncu toplam 225 dakika sahada kaldı.
BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ
Portekizli yıldız, 20.7 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Siyah-Beyazlı ekibin tarihinde sattığı en pahalı ikinci futbolcu oldu. Birinci sırada 2017/18 sezonun devre arasında Everton'a 22.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Cenk Tosun bulunuyor.
26 yaşındaki yıldız orta saha, bonusların devreye girmesi dahilinde birinci sıraya oturacak.
