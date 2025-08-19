19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
1-040'
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
0-138'
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
0-340'
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
0-036'
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
0-1DA
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
0-0DA
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
0-0DA
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
0-0DA
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
1-0DA
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
1-0DA
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
0-0DA
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
1-0DA
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
0-0DA
19 Ağustos
Lyn-Egersund
1-1

Galatasaray'dan KAP: Derrick Köhn

Galatasaray'ın sol beki Derrick Köhn, 4 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Union Berlin'e transfer oldu.

calendar 19 Ağustos 2025 21:35 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 21:46
Galatasaray'dan KAP: Derrick Köhn
Galatasaray, futbolcusu Derrick Köhn'ün transferi için Alman ekibi Union Berlin ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Alman temsilcisinin sarı-kırmızılılara 4 milyon euro transfer bedeli ödeyeceği, 500 bin euro da şarta bağlı bonus ödemesi bulunduğu belirtildi.

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde Union Berlin'in bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon euro düşülüp, kalan tutarın yüzde 20'sini sonraki satıştan pay olarak Galatasaray'a ödeyeceği aktarıldı.


Kulüp yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Derrick Arthur Köhn'ün transferi konusunda 1. FC Union Berlin e.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre 1. FC Union Berlin e.V., şirketimize 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile 500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi gerçekleştirecektir.

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2.000.000 Euro düşüldükten sonra kalan tutarın %20'sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir." ifadelerine yer verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
