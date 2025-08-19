19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

İran futbolunda büyücülük davası!

İran'da "futbolda büyücülük" davasında 2 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İran futbolunda büyücülük davası!
İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Emir Mehdi Alevi, büyücülükle ilgili faaliyetleri nedeniyle 2 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İran devlet televizyonunda konuşan Alevi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Alevi, "Bir büyücüyle irtibata geçtiğini ifade eden 2 kişi gözaltına alındı." dedi.


"Futbolda büyücülükle" ilgili 50'den fazla kişinin de ifadeye çağırıldığını dile getiren Alevi, söz konusu olayların ülkede futbol heyecanını olumsuz yönde etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

İran'da bir süre önce ülke medyasına 4 futbol antrenörünün büyücülükle ilgili faaliyetleri nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığı yansımıştı.

Ülkede geçen yıllarda bazı antrenör ve futbolcular, kimi maçlarda sahalara büyü yapıldığını ve bazı takımların büyücülerle yıllık sözleşme imzaladıklarını öne sürmüşlerdi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
