Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu Kübra Denizci Keskin (37), Avrupa Ralli Şampiyonası'nda 2 kez podyuma çıktı.Bursa'da yaşayan Kübra Denizci Keskin, 21 yıl önce bir binanın üçüncü katından düştü ve boynu kırıldığı için omurilik yaralanması sonucu yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldı. Kazadan 2,5 yıl sonra liseyi dışarıdan bitiren, yoğun fizik tedavi egzersizleri sayesinde kollarını ve üst bedenini güçlendirerek, 18 yaşına girdiğinde ehliyet alan Keskin, Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotu oldu. Aynı zamanda Bursa'da Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ndeki görevine de devam eden Keskin, Çekya'da düzenlenen ve zorlu etaplarıyla bilinen Barum Rally Zlín'de piste çıktı. Özel tertibatlı aracıyla kategorisinde birinci, kadın pilotlar klasmanında ise ikinci olan, toplam 207 kilometrelik uzun ve engebeli parkurları tamamlayan Keskin, üst üste iki kez podyumda yer aldı.Yarış sonrası duygularını paylaşan Keskin, "Barum Rally Zlín, Avrupa Ralli Şampiyonası'nın en zorlu yarışlarından biri. 207 kilometrelik etapları bitirmek bile, başlı başına büyük bir mücadeleydi. Kategorimde birinci, kadın pilotlarda ikinci olmak büyük gurur. Geçen yıl da burada podyumdaydık, bu başarıyı sürdürmek benim için çok değerliydi. Bu zaferi bana inanan ve desteklerini esirgemeyen sponsorlarıma armağan ediyorum. Engellerin aşılabileceğini, hayallerin ise azimle gerçeğe dönüşebileceğini tüm dünyaya göstermekten mutluluk duyuyorum" dedi.