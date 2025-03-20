NBA'in eski oyuncusu Lou Williams, Austin Reaves'ın Los Angeles Lakers'taki en iyi 3. hücum opsiyonu olduğunu reddederek tartışma başlattı.



'Run It Back' podcast'inde Williams, LA Clippers guardı Norman Powell'ın bu rolde açıkça daha üstün bir oyuncu olduğunu söyledi.



Reaves'ı yetenekli bir katkı sağlayıcı olarak kabul etmesine rağmen, Williams, "en iyi üçüncü opsiyon" kavramının aslında geçerli bir şey olmadığını savundu ve Powell'ın hücumdaki etkisinin bir başka seviyede olduğunu vurguladı:



"Bu, Austin Reaves'a hakaret değil. Ama kendisi Los Angeles'taki en iyi üçüncü opsiyon bile değil. Austin Reaves'ı mı alırsınız, yoksa Norman Powell'ı mı? Bu kadar diyeceğim. Böyle bir kavram zaten yok. Üçüncü opsiyon diye bir şey yok." diyen Williams, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Oynadığı takım için harika bir üçüncü opisyon denebilir. Ama 'en iyi üçüncü opsiyon' söylemini kaldıralım. Gerçek bir şey değil. Yani taraftarlarının, olmayan bir şey yüzünden üzülmesini istemiyorum."



"O, bulunduğu takım ve oynadığı şekilde harika bir üçüncü opsiyon. Harika bir basketbolcu, ama böyle bir kavram yok bile."



Bu açıklamalara rağmen, Reaves, özellikle LeBron James veya Anthony Davis sakatlandığında Lakers için kritik bir oyuncu olmayı sürdürüyor. Bu sezon Reaves, oyununu yeni zirvelere taşıyarak 19.6 sayı, 4.5 ribaund ve 6.0 asist ortalamalarıyla oynuyor. Şut yüzdesi ise %44.6 saha içi ve %36.6 üçlük.



Diğer taraftan, Powell da bu sezon oldukça etkileyici performanslar sergiledi. Powell, 23.2 sayı, 3.4 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla oynarken, %49.0 saha içi ve %42.3 üçlük isabetiyle, Clippers için özellikle Kawhi Leonard'ın sakatlıktan ötürü olmadığı bölümde önemli bir hücum rolü üstlendi.



