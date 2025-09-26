26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Will Clyburn: "İnsanlara hala Clyburn olduğumu göstermek istiyorum"

Bu yaz döneminde Virtus Bologna'dan Barcelona'ya transfer olan 35 yaşındaki Will Clyburn, Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulundu.

calendar 26 Eylül 2025 16:24
Haber: Eurohoops
Will Clyburn: 'İnsanlara hala Clyburn olduğumu göstermek istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bu yaz döneminde Virtus Bologna'dan Barcelona'ya transfer olan 35 yaşındaki Will Clyburn, Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulundu.

Deneyimli oyuncu, insanlara hala eski Will Clyburn olduğunu göstermek istiyor.

35 yaşına geldin ve takımın veteranlarından biri olacaksın. Kariyerinin bu noktasında Barcelona'dan teklif bekliyor muydun?


Açıkçası hayır. Bunun olacağını düşünmemiştim. Geçen sezonun sonunda, menajerimden Barça'nın ilgisiyle ilgili telefonu aldığımda çok heyecanlandım. Ve dürüst olmak gerekirse, o andan itibaren başka hiçbir takımın teklifini değerlendirmek istemedim. Bu benim için harika bir fırsattı. Barça çok prestijli bir kulüp; kim böyle bir şeyin parçası olmak istemez ki? Beni şaşırttı ama bana bu fırsatı verdikleri için gerçekten minnettarım.

İsmin daha önce de Barcelona için aday olarak geçmişti. Daha önce burada oynama fırsatın olmuş muydu?

Evet, daha önce böyle bir fırsatım oldu ama çok da yakın değildik. Barça benimle ilgilenmeye başladığında başka bir takımla sözleşmem vardı ve ne yazık ki anlaşma gerçekleşmedi.

Günümüze dönersek, Tornike Shengelia ile oynamaya devam etme imkanı senin için ne kadar önemliydi? Onun Barcelona'ya imza attığını önceden biliyor muydun?

Aslında, Barcelona'ya imza atacağım söylentileri çıktığında onunla konuştum. Bana söylediği ilk şey, ondan önce imza atmamam gerektiğiydi (gülüyor). Ama evet, Toko ve ben çok yakın arkadaşız. Ailelerimiz de öyle. Çocuklarını çok seviyorum, o da benimkileri seviyor. Böyle bir ilişkiye sahip olduğun biriyle oynamaya devam etmek istemez misin? Benim için büyük bir fırsattı.

Peki Joan Penarroya ile takım içindeki rolün üzerine konuştun mu?

Hayır, henüz konuşmadık. Daha sezon öncesindeyiz ve benim için şu an en önemli şey birbirimize uyum sağlamak. Veteran bir oyuncu olarak EuroLeague'deki yıllarımda yaptıklarımı burada da sürdürmek istiyorum: çok yönlülüğümü, oyun tarzımı, sahada üstlenebileceğim farklı rolleri — pas vermek, şut atmak, potaya gitmek… Amacım, buraya gelmemi sağlayan şeyleri yapmaya devam etmek.

Son olarak, daha yeni başlarken hem bireysel hem de takım olarak bu sezonki hedeflerin neler?

Bu sezonki hedefim net: İnsanlara hala Will Clyburn olduğumu göstermek istiyorum. Son yıllarda olduğum gibi aynı oyuncu kalmaya devam etmek. Tek istediğim şey kazanmak. Kariyerimin sonuna geldim demeyeyim (gülüyor), ama artık veteran bir oyuncuyum. Alkışlar, son saniye basketleri, büyük bireysel performanslar… Bunların hepsini yaşadım. Şimdi tek istediğim şey kazanmak, bir miras bırakmak. Umarım takım da aynı şekilde hissediyordur. Bu takımın hedefi bu olmalı. Adım adım ilerlemeli, her gün, her maç daha iyi olmalıyız. Ama elbette nihai hedef kazanmak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.