Will Clyburn: 'İnsanlara hala Clyburn olduğumu göstermek istiyorum'

Bu yaz döneminde Virtus Bologna'dan Barcelona'ya transfer olan 35 yaşındaki Will Clyburn, Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulundu.Deneyimli oyuncu, insanlara hala eski Will Clyburn olduğunu göstermek istiyor.Açıkçası hayır. Bunun olacağını düşünmemiştim. Geçen sezonun sonunda, menajerimden Barça'nın ilgisiyle ilgili telefonu aldığımda çok heyecanlandım. Ve dürüst olmak gerekirse, o andan itibaren başka hiçbir takımın teklifini değerlendirmek istemedim. Bu benim için harika bir fırsattı. Barça çok prestijli bir kulüp; kim böyle bir şeyin parçası olmak istemez ki? Beni şaşırttı ama bana bu fırsatı verdikleri için gerçekten minnettarım.Evet, daha önce böyle bir fırsatım oldu ama çok da yakın değildik. Barça benimle ilgilenmeye başladığında başka bir takımla sözleşmem vardı ve ne yazık ki anlaşma gerçekleşmedi.Aslında, Barcelona'ya imza atacağım söylentileri çıktığında onunla konuştum. Bana söylediği ilk şey, ondan önce imza atmamam gerektiğiydi (gülüyor). Ama evet, Toko ve ben çok yakın arkadaşız. Ailelerimiz de öyle. Çocuklarını çok seviyorum, o da benimkileri seviyor. Böyle bir ilişkiye sahip olduğun biriyle oynamaya devam etmek istemez misin? Benim için büyük bir fırsattı.Hayır, henüz konuşmadık. Daha sezon öncesindeyiz ve benim için şu an en önemli şey birbirimize uyum sağlamak. Veteran bir oyuncu olarak EuroLeague'deki yıllarımda yaptıklarımı burada da sürdürmek istiyorum: çok yönlülüğümü, oyun tarzımı, sahada üstlenebileceğim farklı rolleri — pas vermek, şut atmak, potaya gitmek… Amacım, buraya gelmemi sağlayan şeyleri yapmaya devam etmek.Bu sezonki hedefim net: İnsanlara hala Will Clyburn olduğumu göstermek istiyorum. Son yıllarda olduğum gibi aynı oyuncu kalmaya devam etmek. Tek istediğim şey kazanmak. Kariyerimin sonuna geldim demeyeyim (gülüyor), ama artık veteran bir oyuncuyum. Alkışlar, son saniye basketleri, büyük bireysel performanslar… Bunların hepsini yaşadım. Şimdi tek istediğim şey kazanmak, bir miras bırakmak. Umarım takım da aynı şekilde hissediyordur. Bu takımın hedefi bu olmalı. Adım adım ilerlemeli, her gün, her maç daha iyi olmalıyız. Ama elbette nihai hedef kazanmak.