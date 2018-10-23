Will Barton 5-6 hafta parkelerden uzak kalacak

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Denver Nuggets guardı Will Barton'ın, iç bacak kasını onarmak adına için sağ kalça bölgesinden ameliyat olacağı ve 5-6 hafta arası parkelerden uzak kalacağı açıklandı.Barton, geçtiğimiz Cumartesi günü Phoenix Suns'la oynanan karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde bir pozisyonda turnikeye girdikten sonra inerken bir acı hissetmiş ve yere yığılmıştı.Maçtan arabayla dışarı alınan Barton, karşılaşmaya dönmemişti ve gecesinde MR çektirmişti.27 yaşındaki Barton, Denver'da kalmak için yaz döneminde dört yıllık bir anlaşma imzalamıştı ve bu sezon 16.5 sayı ve 5.0 ribaund ortalaması yakalıyordu.Barton'ın sakatlandığı an şu şekildeydi: