Wilfried Zaha'ya sürpriz talip

MLS ekibi Charlotte FC, Galatasaray'dan Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Wilfried Zaha'ya sürpriz talip
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28 Aralık 2024 15:00
Galatasaray'ın sezon başında Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha'ya sürpriz bir talip çıktı.

Daily Mail'in haberine göre; MLS ekiplerinden Charlotte, Wilfried Zaha'yı Galatasaray'dan transfer etmek için girişimlere başladı.

Haberde; Zaha'nın Lyon'dan ayrılmak istediği ancak bu sezon Avrupa'da iki takımda forma giydiği için herhangi bir Avrupa kulübüne gidemeyecek olması sebebiyle Charlotte FC'nin teklifini düşünmeye aldığı kaydedildi.

Lyon'un da kadroda düşünmediği ancak Galatasaray'ın da geri almak istemediği Wilfried Zaha, bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 6 maçta 1 asist yaptı.
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