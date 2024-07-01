Wilfried Zaha'ya kapılar kapalı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den talip çıktı. Sarı kırmızılı takım, bonservis ücreti almadan oyuncuyu bırakmayacak. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Wilfried Zaha'ya kapılar kapalı
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01 Temmuz 2024 09:48
Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, geride kalan sezonda inişli çıkışlı performansı ile bir ara eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Hem performansı hem de yabancı sınırı nedeniyle Fildişili futbolcunun, önümüzdeki sezon takımda olmama ihtimali bulunuyor.

Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın, 31 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Ada ekibi, yüksek maliyeti bulunan deneyimli oyuncu için bonservis ödemek istemiyor. Cim Bom ise bu fikre sıcak bakmıyor.

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