Westbrook: "LeBron, şampiyonluk için gerekenleri herkesten iyi biliyor!"

Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, yeni takım arkadaşı LeBron James'in "şampiyonluk kazanmak uğruna" yapılması gerekenleri "herkesten daha iyi bildiğini" söyledi.



Takıma geçtiğimiz yaz döneminde katılmış olan Russ, LeBron hakkında ESPN'e şu açıklamalarda bulundu:



"LeBron, bir şampiyonluk kazanmak için neler yapılması gerektiğini herkesten daha iyi biliyor. Anthony Davis ile beraber ikimizin de takımın iyiliği için yapmak durumunda olduğumuz fedakarlıkları anlıyorum. Bu sayede de şampiyonluk kazanmanın yollarını aramış oluyoruz.



Bu da en büyük hedefimiz. Dolayısıyla bu süreçte hiçbir şey bizi dikkatimizden edemez ve nihai hedefimizden caydıramaz."



"ONUNLA OYNAYABİLDİĞİM İÇİN ŞANSLIYIM"



Russ ayrıca, James ile beraber oynama fırsatından duyduğu minnettarlığı da dile getirdi:



"Tüm zamanların en büyük oyuncularından biriyle istikrarlı bir şekilde birlikte oynama şansım olduğunda, bu benim oyunuma oldukça yardımcı oluyor. Hazırlık sürecime faydası dokunuyor ve her şeye daha fazla odaklanmamı sağlıyor.



Sonrasında, 'Bu ligde başarabileceğim her şeyi başardım ve şimdi onunla oynayabileceğim için şanslıyım' diyebileceğim bir noktaya geliyorum.



Burada bu sezon birlikte başarabileceğimiz şeyleri de dört gözle bekliyorum."



