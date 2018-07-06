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West Ham'ın eski futbolcusundan Wilshere itirafı!

West Ham United'ın eski futbolcusu Dean Ashton, ismi Fenerbahçe ile anılan Jack Wilshere'in yurt dışında oynaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
West Ham'ın eski futbolcusundan Wilshere itirafı!
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06 Temmuz 2018 18:13
Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve West Ham ile anılan Jack Wilshere için West Ham'ın eski futbolcusu Dean Ashton'dan açıklamalar geldi.

İngiliz basınına konuşan Ashton, Wilshere'in West Ham'a transfer olmaması ve şansını yurt dışında denemesi gerektiğini söyledi.

''WILSHERE'İN FİT OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM''

Jack Wilshere'i değerlendiren eski futbolcu, ''Wilshere, fit olduğunda gerçekten çok yetenekli bir oyuncu ancak fit bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Baskı altında iyi oynamaktan uzaklaşıyor. West Ham taraftarı da fit olmayan oyunculardan bıkmış durumda. Ben oynarken sakatlanmıştım, Andy Carroll sakat, Manuel Lanzini sakat, Jack Wilshere de sık sık sakatlanıyor ve Premier Lig'de böyle devam etmeniz çok zor.'' şeklinde konuştu.

''DAHA SICAK BİR İKLİMDE GÖRMEK İSTERİM''

İngiliz yıldızın yurt dışında daha iyi oynayacağını söyleyen Ashton, ''Wilshere'i daha sıcak bir iklimde, daha yavaş bir ligde yurt dışında izlemek isterim. West Ham'a transfer olması bence yanlış bir hamle olur. West Ham zaten son yıllarda hep sakat futbolcularla boğuştu.'' dedi.

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