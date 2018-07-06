Transfer döneminde ismiveile anılaniçin West Ham'ın eski futbolcusu'dan açıklamalar geldi.İngiliz basınına konuşan Ashton, Wilshere'in West Ham'a transfer olmaması ve şansını yurt dışında denemesi gerektiğini söyledi.Jack Wilshere'i değerlendiren eski futbolcu, ''Wilshere, fit olduğunda gerçekten çok yetenekli bir oyuncu ancak fit bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Baskı altında iyi oynamaktan uzaklaşıyor. West Ham taraftarı da fit olmayan oyunculardan bıkmış durumda. Ben oynarken sakatlanmıştım, Andy Carroll sakat, Manuel Lanzini sakat, Jack Wilshere de sık sık sakatlanıyor ve Premier Lig'de böyle devam etmeniz çok zor.'' şeklinde konuştu.İngiliz yıldızın yurt dışında daha iyi oynayacağını söyleyen Ashton, ''Wilshere'i daha sıcak bir iklimde, daha yavaş bir ligde yurt dışında izlemek isterim. West Ham'a transfer olması bence yanlış bir hamle olur. West Ham zaten son yıllarda hep sakat futbolcularla boğuştu.'' dedi.