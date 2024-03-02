İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında West Ham deplasmanda Everton'ı 3-1 mağlup etti.



İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile David Moyes'un yönetimindeki West Ham karşı karşıya geldi.



Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi West Ham 3-1 kazanırken goller; 62. dakikada Kurt Zouma, 90+1'de Tomas Soucek ve 90+5'de Edson Alvarez kaydetti.



Ev sahibi Everton'ın tek golünü 56. dakikada Beto kaydederken aynı Beto 45. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonuçla birlikte West Ham puanını 42'ye yükseltirken, Everton 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında West Ham evinde Burnley'i ağırlarken, Everton deplasmanda Manchester United'a konuk olacak.





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