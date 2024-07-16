West Ham'dan Sörloth için dev teklif!

Villarreal forması giyen Alexander Sörloth'un talipleri her geçen gün artıyor.



Roma'nın ardından West Ham da Norveçli oyuncu için teklifini İspanyol ekibine sundu.



WEST HAM'IN TEKLİFİ



Relevo'da yer alan habere göre; West Ham, Alexander Sörloth için Villarreal'e 30 milyon euro teklif etti.



İNGİLİZ EKİBİNE RET!



Habere göre; İspanyol ekibi West Ham'ın bu teklifini geri çevirdi ve 38 milyon euroluk serbest kalma bedelinde ısrar etti. Kulüpler arası görüşmelerin devam edeceği belirtildi.



28 yaşındaki golcü, kariyeri boyunca 370 maça çıktı ve 131 gol, 48 asistlik performans sergiledi.





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