San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama, takımın playofflara girme şansını şimdiden kaçırmasına rağmen sezonu tamamlama konusunda kararlı olduğunu söyledi. Spurs, kalan 16 normal sezon maçıyla playoff çekişmesinin dışında kalırken, Wembanyama, takımın amacına olan bağlılığını sürdürdüğünü belirtti.



Yıldız çaylak, rekabet etme ve takımın çabalarına katkıda bulunma fırsatının ekibin sıralaması ne olursa olsun büyük önem taşıdığını vurguladı:



"Bu benim için sorun değil. Oynamayı ne kadar mı istiyorum? Tüm sezon boyunca istediğim kadar. Takımıma karşı böyle bir sorumlulum var."



Sezon boyunca Wembanyama, maç başına 28,8 dakikada 20,7 sayı, 10,3 ribaund ve 3,5 asist ortalamaları yakalayarak Spurs adına sezonun en ilgi çekici noktası olmuştu.





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