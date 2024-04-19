San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama, partileme veya alkol kullanma gibi dikkat dağıtıcı etkenlere karşı "duyarsız" olduğunu söyledi.



Tarihi bir çaylak sezonunun sona ermesinin ardından Wembanyama, genel olarak diğer yükselen yıldızlardan neden farklı olduğunu dile getirdi.



The Ringer'la yaptığı röportajda Victor, önemsiz ve dikkat dağıtıcı alışkanlıklarla vaktini harcamaya istekli olmadığını şu sözlerle açıkladı:



"Parti, alkol ve uyuşturucu gibi dikkat dağıtıcı ve kötü alışkanlıklara karşı duyarsız olduğumu düşünüyorum. Bunları neden yapayım ki? Acısını çıkarmam gereken bir şey yaşamadım. İçinde bulunduğum hayatı yaşamayı zaten ben tercih ettim."



Victor, Yılın Çaylağı ödülünün açık ara kazananı olarak görülse de, Spurs genel anlamda oldukça kötü bir sezon geçirdi ve Batı Konferansı'nı 22-60 dereceyle 14. sırada tamamladı.





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