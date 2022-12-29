Welinton: 'Pele! Kral öldü...'

Beşiktaşlı Welinton, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Brezilyalı stoper, "Gaziantep maçında istediğimiz gibi oynayamadık. Bu maçın temposunu biz ayalardık. Zorladık, istediğimiz gibi oynadık. Adana Demirspor iyi bir takım ve bu galibiyet bizi mutlu etti. Futbolun içinde yedek kalmak da var. Hocanın kararı ne olursa olsun, sahada takımım için gerekeni yaparım. Bu maçta takıma yardım ettim. Elimizden geleni yaptık ve hak ettiğimiz 3 puanı aldık." dedi.



Defanstaki partneri Tayyip Talha Sanuç'u da değerlendiren Welinton, "Tayyip Talha Sanuç çok iyi bir oyuncu, kendini geliştiriyor. Beşiktaş için her şeyini veriyor. Onunla iyi bir uyum yakaladık. Beraber öğreniyoruz. Genç ama ben de ondan bir şeyler öğreniyorum. Daha da iyi olacağız." açıklamasını yaptı.



Yeni yıl mesajı veren Welinton, "2023'ten şampiyonluk bekliyorum. Kupalar kaldırmak istiyorum." dedi.



"PELE... KRAL ÖLDÜ"



Hayatını kaybeden Brezilyalı futbol efsanesi Pele için de görüş bildiren Welinton, "Pele için üzgünüm.. Kral öldü! Bizim için efsaneydi, idoldü. Brezilya ve dünya futbolu için üzücü bir durum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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