Kayserispor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta sezonun açılış maçına siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, Hollandalı golcü Wout Weghorst'u selamladı.
STAT KAPILARI ERKEN AÇILDI
Tribünlerin hemen hemen tamamının dolu olduğu karşılaşmada yoğunluk yaşanmaması için stat kapıları erken saatlerde açıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kalmasına rağmen stat dışındaki yoğunluk dikkati çekti.
WEGHORST'TA YOĞUN İLGİ
Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımın sahaya çıkmasının ardından yeni transfer Wout Weghorst'a büyük ilgi gösterdi. Taraftarların yoğun tezahüratıyla sahaya çıkan Hollandalı oyuncu, ısınmaya başlamadan önce tek tek tribünleri selamlayarak siyah-beyazlı taraftarların ilgisine karşılık verdi.
STAT KAPILARI ERKEN AÇILDI
Tribünlerin hemen hemen tamamının dolu olduğu karşılaşmada yoğunluk yaşanmaması için stat kapıları erken saatlerde açıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kalmasına rağmen stat dışındaki yoğunluk dikkati çekti.
WEGHORST'TA YOĞUN İLGİ
Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımın sahaya çıkmasının ardından yeni transfer Wout Weghorst'a büyük ilgi gösterdi. Taraftarların yoğun tezahüratıyla sahaya çıkan Hollandalı oyuncu, ısınmaya başlamadan önce tek tek tribünleri selamlayarak siyah-beyazlı taraftarların ilgisine karşılık verdi.
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