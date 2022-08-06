Weghorst, Vodafone Park'ı selamladı

Beşiktaş taraftarları Kayserispor maçına yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, yeni transfer Wout Weghorst'u selamladı. Golcü oyuncu da karşılık verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Weghorst, Vodafone Park'ı selamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2022 22:50
Kayserispor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta sezonun açılış maçına siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, Hollandalı golcü Wout Weghorst'u selamladı.

STAT KAPILARI ERKEN AÇILDI

Tribünlerin hemen hemen tamamının dolu olduğu karşılaşmada yoğunluk yaşanmaması için stat kapıları erken saatlerde açıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kalmasına rağmen stat dışındaki yoğunluk dikkati çekti.

WEGHORST'TA YOĞUN İLGİ

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımın sahaya çıkmasının ardından yeni transfer Wout Weghorst'a büyük ilgi gösterdi. Taraftarların yoğun tezahüratıyla sahaya çıkan Hollandalı oyuncu, ısınmaya başlamadan önce tek tek tribünleri selamlayarak siyah-beyazlı taraftarların ilgisine karşılık verdi.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ