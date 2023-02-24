Golden State Warriors'ın, genel menajer Bob Myers'ın sezon sonunda ayrılması ihtimali nedeniyle şampiyonluk penceresinin kapanacağına dair bazı endişeleri olduğu iddia edildi.



NBCS'nin NBA muhabiri Monte Poole, yakın zamanda yer aldığı bir podcast'te Warriors'ın bu sezonun 'Son Dans' sezonu olmasıyla ilgili endişeleri olduğundan ve Steph Curry'nin bu nedenle büyük hayal kırıklığına uğrayabileceğinden şu şekilde bahsetti:



"Warriors ekibi içinde, bu sezonun 'Son Dans' olabileceğine dair bazı endişeler var.



Bu adamların üçünün de (Steph Curry, Steve Kerr ve Bob Myers) gelecek yıl takımda kalacakları garanti olmadığı için, bir dönemin sonuna gelmiş olabiliriz. Bob ayrılırsa, Steve'in (Kerr) mahvolacağını ve Steph'in hayal kırıklığına uğrayacağını çok iyi biliyorum.



Bu durumun nasıl çözüleceğine karar vermek ise Joe'ya (Lacob) kalıyor. Bob, çocukluğunu Bay Area'da geçirmiş bir adam, Warriors'la birlikte olmayı çok seviyor."



Warriors ekibi, 29-30'luk derecesiyle Batı Konferansı'nda 10. sırada yer alıyor.





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