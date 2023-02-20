Wanda Nara: "Umarım hep böyle devam eder"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi olan ve menajerliğini yapan Wanda Nara, yıldız golcüyle hala birlikte olduklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Wanda Nara: 'Umarım hep böyle devam eder'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2023 15:37
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin eşi olan ve menajerliğini yapan Wanda Nara, Arjantin basınına konuştu.

Arjantin'de salı günü yayınlanacak bir programda konuklardan biri olan Nara'nın, fragmanda Icardi ile ilgili sözlerine yer verildi.

Wanda Nara, Mauro Icardi için, "O benim kocam. Birlikteyiz, her zaman aile olduk. Neredeyse 10 yıldır evliyiz, bu benim için bir şans ama onun için bilmiyorum. Umarım bu durum hep devam eder." dedi.

2014 yılından bu yana evli olan Mauro Icardi ve Wanda Nara çiftinin 2 çocuğu bulunuyor.

Galatasaray'a PSG'den transfer olan Icardi, sarı-kırmızılı forma altında bu sezon 13 maça çıkan 30 yaşındaki Icardi, 9 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ