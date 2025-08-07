Los Angeles Lakers'ın eski oyuncularından Samaki Walker, takımın şimdiki yıldızı Luka Doncic'in savunmaya olan yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi ve yeni sezonda iki yönlü oyun anlayışına geçmesi gerektiğini vurguladı.The Coach JB Show'a konuk olan Walker, Doncic'in hücum yeteneklerine övgüde bulunurken, savunma tarafındaki eksikliği ve NBA hakkındaki yorumlarını ise eleştirdi:diyen Walker, Lakers Daily aracılığıyla verdiği röportajda,şeklinde konuştu.2002 yılında Lakers ile şampiyonluk yaşayan Walker, rekabetçi olmanın hem hücum hem savunma tarafında çaba gerektirdiğini belirtti. 26 yaşındaki Sloven yıldızın savunmayı ciddiye alıp almayacağını sorguladı:Walker, ayrıca günümüz yıldızlarının savunmadan kaçınma eğilimine de dikkat çekti. Ona göre oyuncular, kötü görünme korkusuyla bire bir savunmalardan kaçınıyor:Her şeye rağmen Doncic'in savunma anlamında gelişme potansiyeline sahip olduğunu belirten Walker, Lakers'a katıldıktan sonra forma giren oyuncunun doğru yönde ilerlediğini ifade etti.Doncic, yaz döneminde Lakers ile uzun vadeli bir sözleşmeye imza atmıştı. Takım tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, kondisyon çalışmalarına ağırlık verdiğini söylemişti:Savunma tarafında gelişmeyi hedeflediğini belirten Doncic, yeni takım arkadaşı Marcus Smart'ın kendisine yardımcı olacağını belirtti:Walker ise son sözünde beklentisini açıkça dile getirdi:2025–26 sezonuna Lakers'ın yeni yüzü olarak giren Doncic'in, artık sadece hücumdaki başarılarıyla değil, savunmadaki performansıyla da sınanacağı bir dönem başlıyor.