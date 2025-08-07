Los Angeles Lakers'ın eski oyuncularından Samaki Walker, takımın şimdiki yıldızı Luka Doncic'in savunmaya olan yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi ve yeni sezonda iki yönlü oyun anlayışına geçmesi gerektiğini vurguladı.
The Coach JB Show'a konuk olan Walker, Doncic'in hücum yeteneklerine övgüde bulunurken, savunma tarafındaki eksikliği ve NBA hakkındaki yorumlarını ise eleştirdi:
"Bakın, adam tam bir basketbol dehası," diyen Walker, Lakers Daily aracılığıyla verdiği röportajda, "Ama son birkaç yılda NBA'e saygısızlık ettiğini düşünüyorum. Çünkü onu takip ediyorum. Avrupa'ya gidip NBA'in ne kadar yumuşak olduğunu söylüyor ama kendisi savunma yapmıyor." şeklinde konuştu.
2002 yılında Lakers ile şampiyonluk yaşayan Walker, rekabetçi olmanın hem hücum hem savunma tarafında çaba gerektirdiğini belirtti. 26 yaşındaki Sloven yıldızın savunmayı ciddiye alıp almayacağını sorguladı:
"Forma girebilirsin, ama savunma yapmak zihinsel bir şey. Soru şu: Bunu kabullenmeye hazır mı?"
Walker, ayrıca günümüz yıldızlarının savunmadan kaçınma eğilimine de dikkat çekti. Ona göre oyuncular, kötü görünme korkusuyla bire bir savunmalardan kaçınıyor:
"Şu an öyle bir dönemdeyiz ki, biri size crossover yaptığında her şey bitmiş gibi hissediliyor. Bu oyuncular gerçekten buna inanıyor. Bu kadar olgunluktan uzaklar."
Her şeye rağmen Doncic'in savunma anlamında gelişme potansiyeline sahip olduğunu belirten Walker, Lakers'a katıldıktan sonra forma giren oyuncunun doğru yönde ilerlediğini ifade etti.
Doncic, yaz döneminde Lakers ile uzun vadeli bir sözleşmeye imza atmıştı. Takım tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, kondisyon çalışmalarına ağırlık verdiğini söylemişti:
"İlk bir ay boyunca hiç basketbol oynamadım. Daha çok ağırlık çalıştım, denge çalıştım."
Savunma tarafında gelişmeyi hedeflediğini belirten Doncic, yeni takım arkadaşı Marcus Smart'ın kendisine yardımcı olacağını belirtti:
"Artık Marcus var, bana bazı şeyleri öğretecek."
Walker ise son sözünde beklentisini açıkça dile getirdi:
"Bu çocuğun gerçekten iki yönlü bir oyuncu olup olamayacağını görmek istiyorum. Gerçek bir rekabetçiyse, bu zihinsel geçişi yapabilecek mi?"
2025–26 sezonuna Lakers'ın yeni yüzü olarak giren Doncic'in, artık sadece hücumdaki başarılarıyla değil, savunmadaki performansıyla da sınanacağı bir dönem başlıyor.
