WAKO Avrupa Kick Boks Şampiyonası, Antalya'da sona erdi

Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) Antalya'da düzenlediği Büyükler ve Masterlar Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde Avrupa Kick Boks Şampiyonu oldu.



Antalya Spor Salonu'nda 39 ülkeden 1400 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, erkeklerde 94 kiloda Hasan Mert Kızıl, 63 kiloda Cebrail Gençoğlu, 51 kiloda Bedirhan Ersayar, 57 kiloda Emre Karaca, 67 kiloda Süleyman Muhammed Gülle, 91 kiloda Metin Yürük, 51 kiloda Samet Salih Oruç, 91 kiloda Cemil Yıldırım, 51 kiloda Musa Gülmez, 54 kiloda Hasan Zilan ve 60 kiloda Ali Koyuncu altın madalya kazandı.



Kadınlarda ise 48 kiloda Hayriye Hançer Türksoy, 52 kiloda Zeliha Doğan, 60 kiloda Kübra Kocakuş, 65 kiloda Bediha Taçyıldız, 70 kiloda Dilara Keleş, 50 kiloda Duygu Turan, 48 kiloda Zeynep Çetintaş ve 65 kiloda Nagihan Kalyoncu şampiyonada birinci oldular. Müsabakalarda Türk sporcuların 19 altın madalyanın yanı sıra 19 gümüş ve 27 de bronz madalya kazanma başarısını gösterdiler.



Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine, 39 ülkeden yaklaşık 1400 sporcunun çekişmeli mücadelesiyle şampiyonanın tamamlandığını söyledi.



Şampiyonada 19 altın, 19 gümüş ve 27 bronz madalya ile takım halinde Avrupa Kick Boks Şampiyonu olduklarını belirten Kayıcı, "Bize bu destekleri veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, bütün spor teşkilatına teşekkür ederim. Sporcularımız ellerinden geleni yaptı, aldığımız sonuçtan çok memnunuz." dedi.



Kayıcı, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Olimpik Oyunları'na, bu şampiyonada mücadele eden 12 sporcunun katılacağını aktardı.



Öte yandan, şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.









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