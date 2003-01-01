Wade: "LeBron'la takım arkadaşı olduğumuzu unutacaklar!"

Miami Heat efsanesi Dwayne Wade, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in çok uzun zamandır oynadığı için, insanların geçmişte takım arkadaşı olduklarını unutacağını söyledi.



Wade ve James, NBA'deki kariyerlerine 2003'te birlikte başlamışlardı. Wade'in emekliliğinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, LeBron hala güçlü bir şekilde performans göstermeye devam ediyor.



Wade, The Athletic'den Shams Charania ile 'Dwyane' isimli anı kitabı hakkında konuştu ve röportaj sırasında, eski takım arkadaşı ve yakın arkadaşı LeBron'dan bahsetti:



"Böyle bir şey görmemiştik. Hepimiz böyle devam etmesini istiyoruz. Daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi yapıyor. Emekli olduğumda ona söylemiştim; 'O kadar uzun süre oynayacaksın ki insanlar birlikte oynadığımızı bile unutacak. O kadar uzun sürecek.'."



Wade ve LeBron, 2010-2014 yılları arasında birlikte Heat forması giyerek iki şampiyonluk kazanmışlardı.



