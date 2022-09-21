Volkan Demirel, Hatay ile ilk antrenmanına çıktı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde yeni teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından dar alan çalışması yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde yeni teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından dar alan çalışması yaptı.
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