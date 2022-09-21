Volkan Demirel, Hatay ile ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk antrenmanına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel, Hatay ile ilk antrenmanına çıktı
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21 Eylül 2022 22:04
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde yeni teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından dar alan çalışması yaptı.

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