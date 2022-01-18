Volkan Demirel'den Pesic açıklaması

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş maçında yedek kalan Aleksandar Pesic için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel'den Pesic açıklaması
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18 Ocak 2022 19:37
Fatih Karagümrük ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta Aleksandar Pesic maça yedek kulübesinde başladı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, golcü futbolcunun ağrıları nedeniyle yedek kulübesinde kaldığını söyledi.

Demirel, "Eksiklikler önemli ama sahaya 11 kişiyle çıkıyoruz. Yerine oynayacak oyuncular da elinden geleni yapacaklardır. Pesic'in biraz ağrısı vardı, son ana kadar bekledik. Ağrısı olduğunu söyleyince zorlamadık. Kulübede, ihtiyacımız olursa belki kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.

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