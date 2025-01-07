Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda oynayacakları Kırklarelispor maçı hakkında açıklamalar yaptı. Demirel, gazetecilere açıklamasında kupanın kendileri için "değerli" olduğunu belirterek, "Kupa bizim için değerli. İnşallah iyi bir skor alırız. Daha az süre bulan oyuncularımızın oynayacağı bir maç olacak. Onlar için de kendilerini gösterme fırsatı olacak. Sonrasında önümüzdeki maça bakacağız." dedi.



"BÜYÜKLERE KARŞI İYİ OYUN SERGİLEDİK"



Deplasmandaki Beşiktaş maçıyla ilgili soru üzerine ise Demirel "Geldiğimden beri büyük takımlara karşı iyi oyunlar sergilediğimizi gördük. Sadece elde edemediğimiz skordu.Yine iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Yine iyi konsantre olacağımızı düşünüyorum. Skor da yaparsak puan ya da puanlar alacağız. Kayseri'de kaybettiğimiz iki puanın telafisini belki bu maçta görebiliriz. Çünkü bu maçların konsantresi, havası başka oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Demirel, 5 Ocak'ta sahalarında oynanan Bellona Kayserispor maçının hakemini de eleştirdi.



Sipay Bodrum FK'lı oyuncu Ege Bilsel de Ziraat Türkiye Kupası ve Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını ifade ederek her iki maçtan da galip dönmek istediklerini dile getirdi.



Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK maçı, çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak.



