Voleybolda Türk takımları Avrupa'da mücadele edecek!

Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda Türk takımları Avrupa'da mücadele edecek!
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02 Aralık 2024 15:03
Son güncelleme 02 Aralık 2024 15:04
Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 4 Türk ekibi mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Maç programı şu şekilde:

CEV Şampiyonlar Ligi

4 Aralık Çarşamba:

18.00 Halkbank-Sir Sicoma Monini (İtalya)

5 Aralık Perşembe:

20.00 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Medicana

CEV Kupası

4 Aralık Çarşamba:

20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart

CEV Challenge Kupası

5 Aralık Perşembe:

21.30 WWK Volleys Herrsching (Almanya)-Spor Toto

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