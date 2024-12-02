Voleybolda Türk takımları Avrupa'da mücadele edecek!

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 4 Türk ekibi mücadele edecek.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.



Maç programı şu şekilde:



CEV Şampiyonlar Ligi



4 Aralık Çarşamba:



18.00 Halkbank-Sir Sicoma Monini (İtalya)



5 Aralık Perşembe:



20.00 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Medicana



CEV Kupası



4 Aralık Çarşamba:



20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart



CEV Challenge Kupası



5 Aralık Perşembe:



21.30 WWK Volleys Herrsching (Almanya)-Spor Toto



