Voleybolda haftanın programı açıklandı

Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Voleybolda haftanın programı açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2024 12:33
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

6 Aralık Cuma:

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (İBB Cebeci)

7 Aralık Cumartesi:

13.00 Beşiktaş-VakıfBank (Beşiktaş Fibabanka)

13.00 Fenerbahçe Medicana-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Mimar Sinan)

16.00 Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.30 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Aras Kargo (TVF Ziraat Bankkart)

8 Aralık Pazar:

20.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Zeren Spor (Cengiz Göllü)


SMS Grup Efeler Ligi

8 Aralık Pazar:

14.00 Ziraat Bankkart-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Cengiz Göllü)

17.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Fenerbahçe Medicana-Altekma (Burhan Felek Vestel)

20.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)


10 Aralık Salı:

15.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Cizre 100. Yıl)

NOT: Develi Belediyespor-TÜRŞAD maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery